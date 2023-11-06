تعادل بطعم الخسارة.. المنصوري ينقذ الأهلي أمام التعاون

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وقع فريق الأهلي بنغازي في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه التعاون بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بين الفريقين الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وتقدم التعاون بهدف في الدقيقة 31 من زمن المباراة أحرزه شعباني حسين، ونجح في إنهاء الشوط الأول متقدمًا، إلا أن الأهلي بنغازي تمكن من إدراك التعادل بهدف أحرزه زكريا المنصوري في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي بنغازي إلى أربع نقاط لسابق حصوله على ثلاث نقاط من فوزه في الجولة الأولى على الأنوار بنتيجة خمسة أهداف لهدف، كما ارتفع رصيد التعاون إلى أربع نقاط أيضًا بعدما تمكن من الفوز في الجولة الأولى على الصداقة بهدفين لهدف.