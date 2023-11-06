بسيسة يوضح اللُّبْس الذي صاحب تدوينته حول الجمع بين الوظيفتين في القطاع العام والخاص

أخبار ليبيا 24

فند رئيس الفريق الإعلامي السابق بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، عمر بسيسة، الأنباء المتداولة حول دعوته الموظفين إلى عدم الجمع بين الوظيفتين في القطاع العام والخاص.

وقال بسيسة في اتصال هاتفي أجرته معه أخبار ليبيا 24، اليوم الاثنين، أنه تم تحريف التدوينة التي نشرها بخصوص الازدواجية عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي انتشرت كالنار في الهشيم.

وأوضح بسيسة أن المقصود ليس القطاع الخاص بمعنى الكلمة، لافتا إلى أنه لم يذكر في تدوينته كلمة خاص ابداً.

وقال بسيسة : “كل من لديه عمل آخر خارج إطار الدولة (يعني ازدواج وظيفي) بين القطاع العام وبين الشركات أو المصارف أو الهيئات أو المؤسسات الأخرى والتي لا يتم تمويلها من الخزانة العامة (أن يقدم استقالته وأن يسوي وضعه بشكل عاجل.

وأشار بسيسة أن القصد كان على سبيل المثال (الشركة العامة للكهرباء- الضمان الاجتماعي -الشركات الكبيرة مثل الحديد وغيرها)، المصارف العاملة في كل ليبيا، فمن يعمل فيها ويعمل في القطاع العام الممول من الخزانة العامة يعتبر مزدوج المرتب.

وأضاف بسيسة، أنه نصح بالاستقالة من إحدى الجهات أو أنه سيتم إيقاف مرتبه في وقت لاحق، ويدخل دوامة الازدواجية، مع احتمالية استرجاع المرتب الإضافي طيلة الفترة التي تقاضاها الموظف، مؤكداً على أنه لم يقصد القطاع الخاص.