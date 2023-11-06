بسيسة يدعو الموظفين إلى عدم الجمع بين الوظيفتين في القطاع العام والخاص 

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دعا المسؤول الإعلامي بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية عمر بسيسة الموظفين إلى عدم الجمع بين الوظيفتين في القطاع العام والخاص.

وقال بسيسة في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”كل من لديه عمل آخر خارج إطار الدولة (يعني ازدواج وظيفي) بين القطاع العام وبين الشركات أو المصارف أو أي هيئات أو مؤسسات أخرى لا يتم تمويلها من الخزانة العامة ( أن يقدم استقالته وأن يسوي وضعه بشكل عاجل”.

استطرد قائلا “:أفضل ما أن يتم إيقاف مرتبه في الجهتين (العام والآخر) ويدخل دوامة الازدواجية واحتمال كبير يقعد يسترجع في المرتب الإضافي طيلة الفترة التي تقاضاها الموظف”.

وختم المسؤول الإعلامي بوزارة المالية منشوره بالقول :”( وجب التنبيه ) لمصلحة الجميع”.