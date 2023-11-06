باحث قانوني: الجمود السياسي في ليبيا سببه حالة الصراع العالمي على فرض الهيمنة

أخبار ليبيا 24

أكد الباحث القانوني، رمضان التويجر، إن حالة الجمود السياسي التي عليها ليبيا متوقعة منذ اتفاق الصخيرات الذي وُقع بالمغرب أواخر 2015، وفي ظل النظام السياسي القائم.

وأوضح التويجر في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، أن حالة الصراع الدائرة في العالم حول مَن يفرض هيمنته أكثر، أسهمت في ذلك، متوقعاً أن يستمر هذا الوضع حتى تظهر معالم هذا العالم، فضلاً عن وجود أسباب داخلية أيضاً وراء تعقد الحل.

واستبعد التويجر، أن تكون الأزمة قانونية، كما يرى أن دور الأطراف الليبية ليس محورياً في الأزمة.

وأشار التويجر إلى أن اللقاء المرتقب لصالح وتكالة في القاهرة، سبقته لقاءات عدة بين الأول وخالد المشري، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، بعضها في المغرب وبعضها في القاهرة، لكن جميعها لم تنجح في إنهاء الإشكال المُعقد حول الأزمة الراهنة.