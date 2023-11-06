المنفي يرحب بقرار مجلس الأمن باعتبار خارطة طريق الحوار السياسي المرجع الحاكم للمرحلة الحالية 

6 نوفمبر، 2023 1:01 ص
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المنفي

أخبارليبيا24

رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بقرار مجلس الأمن رقم (2702) لاسيما النص على أن “وثيقة خارطة طريق الحوار السياسي الليبي” هي المرجع الحاكم للمرحلة مكملاً مفسراً للاتفاق السياسي لعام 2015 م. 

وأضاف المنفي :”التجربة عززت ما جاء في القرار بأن الوصول إلى الانتخابات يحتاج إلى حوار أوسع يشمل كل المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي والالتزام بالمهل المحددة “بخارطة الطريق” واحترام رأي فئات المجتمع أصحاب المصلحة”. 

وأكد أن الترحيب الدولي والمحلي بتشكيل اللجنة المالية العليا لتعزيز الشفافية والإدارة المشتركة للعوائد والتقدم في ملف المصالحة الوطنية يحفزنا للمضي في استكمال تنفيذ بقية مبادئ وثيقة خارطة الطريق. 

6 نوفمبر، 2023 1:01 ص
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