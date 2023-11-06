الكرملين: بوتين لم يعلن ترشحه للرئاسة بعد

أخبار ليبيا 24

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يُعلن -حتى اللحظة- ترشحه للرئاسة.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن بوتين لم يصدر إعلانًا أو تصريحات بشأن ترشحه لولاية رئاسية جديدة وإن الحملة لم تعلن ذلك بعد، على حد قوله.

وفي سياقٍ منفصل… قرّر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلغاء توقيع بلاده على معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية.

وبحسب الرئاسة الروسية، جاء قرار الإلغاء بعد أن فشلت الولايات المتحدة في وضع اللمسات الأخيرة على المعاهدة التي تحظر هذه التجارب.

الجدير بالذكر أن روسيا بين 178 دولة مؤخرًا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 1996، رغم عدم دخول الاتفاقية إلى حيز التنفيذ.

وفي سياقٍ منفصل… قال روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن إسرائيل ليس لها الحق في الدفاع عن النفس في الصراع الحالي لأنها دولة احتلال.