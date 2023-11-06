القسّام تدمر دبابة و4 آليات إسرائيلية

أخبار ليبيا 24

تمكنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، من تدمير دبابة، 4 آليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام، عن القسّام قولها: «دمرنا أربع آليات صهيونية على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان، بقذائف الياسين 105 منذ فجر اليوم».

وفيما سبق تمكنت القسام من تدمير آليتين إسرائيليتين شرق خان يونس.

وأوضحتْ الكتائب أنها تمكنت من قصف الآليتين تم بقذائف الياسين 105، وذلك عبر نصب كمين محكم للقوات المتوغلة في منطقة الفراحين، بحسب بياناتها.

كما أضافت الكتائب أنها استهدفت القوات الإسرائيلية باستخدام سلاح القنص الثقيل والأسلحة المتوسطة وقذائف الهاون، وفقَ قولها.

وفي وقتٍ سابق… دمّرت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، أهدافاً بحرية إسرائيلية على ساحل غزة.