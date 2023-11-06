القسّام تدمر دبابة و4 آليات إسرائيلية

6 نوفمبر، 2023 4:25 م
0 2

أخبار ليبيا 24

تمكنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، من تدمير دبابة، 4 آليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام، عن القسّام قولها: «دمرنا أربع آليات صهيونية على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان، بقذائف الياسين 105 منذ فجر اليوم».

وفيما سبق تمكنت القسام من تدمير آليتين إسرائيليتين شرق خان يونس.

وأوضحتْ الكتائب أنها تمكنت من قصف الآليتين تم بقذائف الياسين 105، وذلك عبر نصب كمين محكم للقوات المتوغلة في منطقة الفراحين، بحسب بياناتها.

كما أضافت الكتائب أنها استهدفت القوات الإسرائيلية باستخدام سلاح القنص الثقيل والأسلحة المتوسطة وقذائف الهاون، وفقَ قولها.

وفي وقتٍ سابق… دمّرت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، أهدافاً بحرية إسرائيلية على ساحل غزة.

 

6 نوفمبر، 2023 4:25 م
0 2

المزيد من الأخبار

حفتر يستقبل وفداً من مشايخ وأعيان قبائل الطوارق

6 نوفمبر، 2023 5:06 م

الثانية في نوفمبر.. رسو ناقلة بميناء الحريقة لشحن مليون برميل نفطي إلى بريطانيا

6 نوفمبر، 2023 4:34 م

الأونروا: طفل غزيّ يموت كل 10 دقائق

6 نوفمبر، 2023 4:27 م

إسرائيل: قسمنا غزة إلى شطرين

6 نوفمبر، 2023 4:26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى