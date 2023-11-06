العمل الدولية: عدد الوظائف المفقودة في غزة 182 ألف وظيفة

أخبار ليبيا 24

كشفت منظمة العمل الدولية عن عدد الوظائف المفقودة في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، فبحسب المنظمة، فُقدت منذ 7 أكتوبر 182 ألف وظيفة، أي ما يعادل 61 بالمئة من فرص العمل في القطاع.

كما أشارت المنظمة على تأثير الحرب غير الماشرة على الضفة الغربية، إذ من المتوقع فقدان 24 بالمئة من فرص العمل.

من جهةٍ أخرى… تكبد الحرب على قطاع غزة إسرائيل 51 مليار دولار، أي نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي.

وبحسب بياناتٍ أولية صادرة عن وزارة المالية الإسرائيلية، تستند التكاليف المتوقعة إلى احتمال استمرار الحرب من 8 – 12 شهراً مع اقتصار الأمر على غزة دون تدخل خارجي، بحسب الوزارة.