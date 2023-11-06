الدبيبة يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ الانتخابات المرتقبة في أقرب الآجال 

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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، حرص الحكومة على تنفيذ الانتخابات المرتقبة في أقرب الآجال.

وأبدى الدبيبة خلال لقائه رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح استعداد الحكومة لتقديم المساعدة المطلوبة في سبيل تحقيق ذلك.

وبحث رئيس الحكومة مع رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات ملف تنفيذ الانتخابات الوطنية.

وتطرق الطرفان إلى جهود التنسيق المشتركة لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وفق قوانين عادلة ونزيهة.