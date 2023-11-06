الدبيبة يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ الانتخابات المرتقبة في أقرب الآجال 

6 نوفمبر، 2023 9:41 م
0 1

أخبارليبيا24 

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، حرص الحكومة على تنفيذ الانتخابات المرتقبة في أقرب الآجال. 

وأبدى الدبيبة خلال لقائه رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح استعداد الحكومة لتقديم المساعدة المطلوبة في سبيل تحقيق ذلك. 

وبحث رئيس الحكومة مع رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات ملف تنفيذ الانتخابات الوطنية. 

وتطرق الطرفان إلى جهود التنسيق المشتركة لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وفق قوانين عادلة ونزيهة. 

6 نوفمبر، 2023 9:41 م
0 1

المزيد من الأخبار

جنائي بنغازي يضبط سودانيًا مطلوبًا لدى مديرية أمن مصراتة على ذمة واقعة سرقة 

6 نوفمبر، 2023 10:25 م
منصور الحصادي

الحصادي: مؤتمر إعمار درنة خطوة وفرصة أثبتت أنه من السهل جلب الشركات العالمية 

6 نوفمبر، 2023 10:10 م

حماد يبحث سبل التنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 

6 نوفمبر، 2023 9:25 م

من ضحايا الفيضانات..الطوارئ والدعم يستخرج 35 رفات من مقبرة الظهر الحمر 

6 نوفمبر، 2023 8:47 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى