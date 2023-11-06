الحصادي: مؤتمر إعمار درنة خطوة وفرصة أثبتت أنه من السهل جلب الشركات العالمية 

6 نوفمبر، 2023 10:10 م
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منصور الحصادي
منصور الحصادي

أخبارليبيا24 

اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي أن مؤتمر إعمار درنة خطوة وفرصة أثبتت أنه من السهل جلب الشركات العالمية. 

وقال الحصادي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”مؤتمر إعمار درنة خطوة وفرصة أثبتت أنه من السهل جلب الشركات العالمية المتخصصة”. 

وأضاف عضو المجلس أن تلك الشركات ستساهم في إعادة تأهيل وبناء درنة بشكلٍ متطور وحديث مع الاحتفاظ بهوية وتراث وتاريخ وثقافة وذكريات ونمط المدينة وفق رغبة أهلها. 

واستطرد الحصادي قائلا :”لكن هذه الخطوة والفرصة لن تكتمل وتحقق الهدف إلا من خلال حكومة جديدة واحدة”. 

6 نوفمبر، 2023 10:10 م
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