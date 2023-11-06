الثانية في نوفمبر.. رسو ناقلة بميناء الحريقة لشحن مليون برميل نفطي إلى بريطانيا

أخبار ليبيا – 24

رست اليوم الإثنين في ميناء الحريقة النفطي بطبرق ناقلة نفطية لشحن مليون برميل من النفط الخام إلى بريطانيا، وهذه ثاني ناقلة ترسو بالميناء خلال أسبوع.

وقال مصدر مسؤول بالميناء، لأخبار ليبيا 24، إن الناقلة النفطية (سي كروس) رست بميناء الحريقة لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى بريطانيا.

وأشار إلى أن الناقلة قادمة من بريطانيا وتحمل علم جزر الباهما، وهي الناقلة الثانية خلال شهر نوفمبر الجاري.

والأربعاء رست، ناقلة نفطية بميناء الحريقة، لشحن أول شحنة من النفط الخام، خلال شهر نوفمبر الجاري.

وشحنت الناقلة النفطية (دلتا اوسيان) مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وبلغت صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط، في أكتوبر الماضي، 5 ملايين برميل من النفط الخام أربعة منها إلى الصين.