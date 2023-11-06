الباعور يبحث مشروع توطين صناعة وإنتاج الوقود الحيوي في ليبيا 

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بحث مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس الوزراء الطاهر الباعور، مع رئيس شركة غوشتاف الليبية لإنتاج الوقود الحيوي صالح أبوبصير، مشروع توطين صناعة وإنتاج الوقود الحيوي في ليبيا.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى أبعاد مشروع توطين صناعة وإنتاج الوقود الحيوي في ليبيا البيئية والاقتصادية والدولية وأهدافه، وكيفية الاستفادة منه محليا ودوليا.

وأوضح أبويصير، من خلال عرض مرئي أهمية المشروع، وكيفية استخلاص الوقود الحيوي من زيت شجرة “الجتروفا” المستهدف غرسها في العديد من البلديات بكمية تصل إلى 40 مليون شتلة.

وأكد الباعور، أهمية المشروع الحيوي والاستراتيجي، متطلّعا أن تأخذ ليبيا خطوات متقدمة نحو تصنيع واستخدام الوقود الحيوي النظيف.