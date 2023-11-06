الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

6 نوفمبر، 2023 8:09 م
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طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الإثنين على وقف إطلاق النار في غزة جراء العدوان الإسرائيليالدامي، محذّرا من أن قطاع غزة الذي يتعرّض للقصف يتحوّل إلى “مقبرة للأطفال”.

وقال غوتيريس في تصريح صحفي بمقر الأمم المتحدة إن “الكارثة التي تتكشّف فصولها تجعل وقف إطلاق النار لدواع إنسانية أكثر إلحاحا على مر الساعات”.

وأدان غوتيرس العمليات البرية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية والقصف المستمر على المدنيين والمستشفيات واللاجئين المخيمات والمساجد والكنائس ومرافق الأمم المتحدة ،بما في ذلك الملاجئ.

6 نوفمبر، 2023 8:09 م
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