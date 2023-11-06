استخراج 685 جثمانا من ضحايا الفيضانات من مقبرة الظهر الحمر في درنة

أخبار ليبيا 24

قال، المتحدث باسم الهيئة العامة للتعرف والبحث عن المفقودين، عبد العزيز الجعفري، إن عدد الجثامين لضحايا الفيضانات، التي تمّ استخراجها من مقبرة الظهر الحمر في مدينة درنة بلغ 685 جثمانا.

وأكد، الجعفري في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، أن العمل مستمر على استخراج الجثامين، التي تم دفنها بمقبرة الظهر الحمر بشكل جماعي دون ترقيم خلال اليومين الأولين من كارثة الفيضانات والسيول بسبب إعصار دانيال.

وقال إنّه يتم نقلها إلى المشرحة الخاصة بالهيئة، لكي يتم أخذ عينات الحمض النووي منها.

وأضاف الجعفري، أن عدد العينات المأخوذة عن طريق الهيئة بلغ 1598 عينة حمض نووي، مشيراً إلى أن العمل جارٍ من قبل إدارة قيد الأهالي لفتح الملفات الخاصة بأهالي المفقودين.

وقال إن عدد الملفات بلغ 1096 ملفا وعدد العينات المرجعية المأخوذة من الأهالي 854 عينة حمض نووي.