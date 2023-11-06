ارتفاع درجات الحرارة على معظم مناطق الشمال الغربي

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعا يوم الغد على معظم مناطق الشمال الغربي، وتتراجع من يوم الأربعاء.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الاثنين، تكون السماء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية تتكاثر يوم الأربعاء مع احتمال ظهور ضباب هذه الليلة وخلال الصباح الباكر ليوم الغد على الساحل من مصراتة إلى سرت.

والرياح متغيرة الاتجاه إلى شرقية خفيفة السرعة تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (29– 32)مْ، وتسجل ارتفاع يوم الغد خاصة على الساحل الغربي وتتراجع يوم الأربعاء.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مناطق الجبل الأخضر، مع ظهور ضباب آخر هذه الليلة وخلال الصباح الباكر ليوم الغد على مناطق الخليج ومناطق الجبل الأخضر.

والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة وتتحول تدريجيا مساء اليوم إلى شمالية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (25–30)مْ.

بينما في الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة تكون السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (31–34)مْ , تصل إلى (36)مْ على غدامس.

وأيضا تكون السماء صافية في الواحات – السرير- تازربو- الكفرة، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة بينما تكون شمالية شرقية على الكفرة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (31-33)مْ.