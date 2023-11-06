إسرائيل: قسمنا غزة إلى شطرين

أخبار ليبيا 24

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن قواته قسمت قطاع غزة إلى شرطين، جنوبًا وشمالاً.

المتحدث باسم الجيش أوضح في تصريحاتٍ صحفية أن «ضربات كبيرة تُشن حالياً وستتواصل هذه الليلة وفي الأيام المقبلة، وأن القوات قسمت غزة إلى شطرين»، على حد قوله.

وفيما سبق… قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إسرائيل أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة في إطار حربها واسعة النطاق المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي بما يعادل قنبلتين نوويتين.

وأبرز الأورومتوسطي ومقره جنيف، اعتراف الجيش الإسرائيلي بأن طائراته استهدفت أكثر من 12 ألف هدف في قطاع غزة مع حصيلة قياسية من القنابل بحيث تتجاوز حصة كل فرد 10 كيلو جرام من المتفجرات.