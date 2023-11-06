أسامة حماد يبحث احتياجات بلديات الجنوب الغربي

بحث رئيس الحكومة الليبية المكلفة من النواب “أسامة حماد” مع وفد من أعيان وحكماء مكون الطوارق بمناطق(غات ، وتهالة ، والعوينات ، وبركت) احتياجات المناطق والبلديات في الجنوب الغربي، وأوضاع المواطنين فيالمنطقة.

و أثنى وفد مجلس شيوخ قبائل الطوارق على جهود الحكومة في مواجهة أزمة الطقس والفيضانات، التي حصلت خلال الفترة الماضية بالمنطقة، و إرسال رئاسة الوزراء وفداً رفيع المستوى للوقوف على أوضاع المنطقة.

وبحث الوفد مع وزراء (التعليم ، والسياحة ، والعمل ، والصناعة ، ووزير الموارد المائية ، والتعليم التقني)، دورالوزارات المعنية وخدماتها المقدمة خلال الفترة الماضية.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته بالإسراع في استكمال وصيانة مستشفى غات بالكامل، وتشكيل لجنة لوقوف على أوضاعه، وترفيع مستشفى بركت إلى مستشفى قروي، وتوفير حافلتين لنقل الطلبة من مدارس المناطقالبعيدة، وتوفير سيارة شفط مياه لمنطقة وادي عتبة، والتنسيق مع وزارة الصحة حول أوضاع المستشفيات بالمنطقة، وضرورة وضع حلول عاجلة من قبل وزارة التعليم لمدارس المنطقة من أجل توسعتها وصيانتها.