أبرزها خطف وقتل عضو نيابة عامة.. إنفاذ القانون تلقي القبض على متهم في عدة قضايا

6 نوفمبر، 2023 11:37 ص
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أخبار ليبيا 24

أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية القبض على، لطفي محمد خليفة العلوي، أحد عناصر ميلشيا الكاني المطلوب على ذمة عدة قضايا بينها قتل عضو النيابة العامة.

ونشرت الإدارة العامة فيديو مرئي للمتهم اعتراف فيه بإسهامه رفقة أشخاص آخرين في عملية اختطاف وكيل النيابة العامة محمد عمار أحمد عمار، من منزله في منطقة القره بوللي والذهاب به إلى ترهونة.

وقالت الإدارة،  أنه جرى القبض على المتهم من إدارة إنفاذ القانون المنطقة الوسطى أثناء عودته من بنغازي إلى طرابلس، واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليه، من قبل إدارة إنفاذ القانون الوسطى وجرت إحالته إلى جهاز المباحث الجنائية.

6 نوفمبر، 2023 11:37 ص
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