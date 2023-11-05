هيئة زراعة القرنية تجري أكثر من “700” عملية زراعة قرنية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعلنت الهيئة الوطنية لزراعة القرنية في ليبيا عن إجراء أكثر من “700” عملية زراعة قرنية في عشرة مدن ليبية.

وأكدت الهيئة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” التجهيز للبدء من جديد في إجراء عمليات زراعة القرنية للمرضى المسجلين في قوائم الانتظار في مستشفى العيون بنغازي، مستشفى العيون طرابلس، مركز سبها الطبى، مركز مصراتة الطبى، مستشفى ابن سينا سرت، مركز طبرق الطبى، مستشفى صرمان التعليمي، داعيةً المستشفيات لموافاة إدارة الهيئة بقوائم الانتظار بأسماء المرضى.