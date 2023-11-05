هيئة البحث على المفقودين تؤكد سحبها 60 عينة من جثث مجهولة في درنة

5 نوفمبر، 2023 10:25 ص
2

أخبار ليبيا 24

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين سحب عينات من ستين جثة من ضحايا العاصفة المتوسطية “دانيال” التي ضربت مدن شرق البلاد في العاشر من سبتمبر الماضي، مخلفة أضرارا مادية وبشرية فادحة.

وقالت الهيئة، في بيان لها السبت، إن العدد الإجمالي للعينات المسحوبة من الجثامين وصل إلى 1536 عينة، بينما استخرجت فرق الهيئة 74 جثة من مقبرة الظهر الحمر بمدينة درنة المنكوبة، ليصل إجمالي الجثث المستخرجة من المقبرة إلى 622 جثة.

كما دفنت فرقة هيئة البحث عن المفقودين ستين جثة من ضحايا “دانيال” في مقبرة الفتائح بمدينة درنة، بعد إتمام الإجراءات القانونية والجوانب الشرعية لها، مما يرفع إجمالي الجثث المدفونة في المقبرة إلى 512 جثة.

5 نوفمبر، 2023 10:25 ص
2

المزيد من الأخبار

مقر المؤسسة الوطنية للنفط

الوطنية للنفط: “أو إم في” النمساوية تستأنف الحفر الاستكشافي في فبراير

5 نوفمبر، 2023 10:36 ص

ضبط مطلوبين في قضايا سطو مسلح وسرقة في القره بوللي

5 نوفمبر، 2023 10:14 ص

الكهرباء تواصل تجميع مكونات الوحدة الأولى في محطة طبرق

5 نوفمبر، 2023 9:40 ص
حالة الطقس

طقس مستقر على أغلب مناطق البلاد

5 نوفمبر، 2023 9:10 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى