من ضحايا الفيضانات..الطوارئ والدعم ينتشل 40 رفات من مقبرة الظهر الحمر  

5 نوفمبر، 2023 8:45 م
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أخبارليبيا24 

أكد مركز طب الطوارئ والدعم أن الفرقة المساندة التابعة للمركز استخرجت أمس السبت 40 رفات من مقبرة الظهر الحمر لإعادة تنظيم دفنها. 

وأوضح المركز أن الفرقة المساندة للطب الشرعي التابعة للمركز استخرجت الرفات من المقابر الجماعية مؤكدة أنها تعود لضحايا تم دفنهم خلال اليومين الأولين من الكارثة التي اجتاحت المنطقة الشرقية. 

وأفاد المركز أن الفرق قامت باستخراج الرفات ووضعها في أكياس الجثامين وتأكيد العدد الكلي، ومتابعة اجراءات اعادة تنظيم دفنها. 

وأضاف المركز أن هذه العملية تندرج تحت إشراف ومتابعة النيابة العامة وهيئة البحث عن المفقودين. 

5 نوفمبر، 2023 8:45 م
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