مقتل 2 من مقاتلي حزب الله بقصف إسرائيلي

5 نوفمبر، 2023 4:45 م
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أخبار ليبيا 24

قُتل اثنان من مقاتلي حزب الله اللبناني بنيران إسرائيلية، إثر قصفٍ متبادل مع الجيش الإسرائيلي عبر الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.

وفيما سبق… نفذ الاحتلال الإسرائيلي قصفًا على مناطق تلة العويضة بين كفركلا وعديسة وديرميماس، وبلدة حولا في الجنوب اللبناني، دون وجود أي معلومات إضافية، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وفي وقتٍ سابق… قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إن بلادهُ «تتخذ وضعاً دفاعياً على الجبهة اللبنانية» على حد قوله

وأضاف المسؤول الإسرائيلي في تصريحات صحفية: «بعد يوم واحد من القضاء على حماس ستطبق إسرائيل الدروس المستفادة» على مقاتلي حزب الله اللبناني» على حد تعبيره

5 نوفمبر، 2023 4:45 م
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