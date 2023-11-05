لقاء مرتقب بين “صالح” و”تكالة” لاستكمال ترتيبات حكومة موحدة

أخبار ليبيا 24

أعلن المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، عن عقد لقاء بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة خلال الفترة المقبلة يأتي في سياق تعزيز الجهود نحو تشكيل حكومة موحدة في ليبيا لاستكمال الترتيبات المتعلقة باختيار رئيس حكومة موحدة وأعضائها، وذلك بهدف دفع عملية البلاد نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وأشار المريمي إلى أن مجلس الدولة اعتمد مخرجات لجنة “6+6” التي تشكلت بالتعاون بين مجلسي النواب والدولة، ولم يتدخل فيها.

وأوضح أن المهمة القادمة هي تشكيل حكومة موحدة تدير العملية الانتخابية وتعمل على تسيير الشؤون اليومية للمواطنين، بما في ذلك تأمين الغذاء والدواء.

حيث تم تداول أخبار حول اجتماع مرتقب بين عقيلة صالح ومحمد تكالة في القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة. ومع ذلك، نفى المستشار المريمي هذه المزاعم، مؤكدًا أن تشكيل الحكومة المصغرة لن يتم بالمحاصصة، بل ستتركز مهمتها الرئيسية على إدارة العملية الانتخابية وتسيير الشؤون اليومية للمواطنين، مثل توفير الغذاء والدواء.