عسكريٌ لوكالتنا: معركتنا في درنة بدأت بالتحري ثمّ الاقتحام العسكري وتكللت بالنصر | الجزء الثاني

أخبار ليبيا 24 – خـــاص

كنا معكم في الجزء الأول من قصة العسكري يوسف بوبكر العوامي، من سكان مدينة درنة «حي أمبخ – العمارات» حيثُ أوضح لوكالتنا أسباب التحاقه بالجيش الوطني في حربه على الإرهاب بالقول: إن ما دفعني للالتحاق والقتال في صفوف الجيش الوطني هي المشاهد المأساوية التي سيطرة على ملامح مدينة درنة الزاهرة وحوّلتها إلى بؤرة للإرهاب والتطرف، فما أن أحكمتْ تلك التنظيمات المتطرفة قبضتها على مدينتنا حتى حولت نهارها إلى ليلاٍ دامس، وحولتها مساجدها على منابر لبثّ سموم التطرف والإرهاب والتحريض على القتال أو كما كانوا يسمونه، الجهاد، وقطع الرؤوس والتنكيل بالجثث.. ورفضي القاطع لكل تلك المشاهد القاسية هو ما دفعني للالتحاق بالجيش الوطني الذي كان يحارب تلك التنظيمات الإرهابية ويضيق عليها الخناق شيئًا فشيئًا..

كما قصّ لنا في الجزء الأول كيف اتبعت العناصر الإرهابية أسلوب تصفية، القيادات العسكرية البارزة، والأمنية وكل من كان يرفض الإذعان إليها ومبايعتها، سواء صغير أم كبير… كما تحدث لوكالتنا كيف جرى تقسيمهم إلى مجموعتين: مجموعةٍ أمنية لجمع المعلومات والتحري، ومجموعة قتالية ترابط في المحاور وتخوض المعارك، وصولاً إلى قرب تحرير مدينة درنة.. وفي الجزء الثاني من الحكاية.. يكمل العسكري البطل حكايته البطولية من حيثُ توقف.

بعد ان خضنا معارك قتالية ضارية ضد التنظيمات الإرهابية المتطرفة في مختلف المحاور القتالية، ودكّينا معاقلها وضربنا صفوفها الأولى، استطعنا أخيرًا تنفيذ الاقتحام المستعرّ واقتحما مدينة درنة شرّ اقتحام بمساندة عددٍ من الكتائب بما فيها كتيبة الـ 106.

يكمل الحديث.. وعندما توغلّنا في تضاريس مدينة درنة ونقاطها الحيوية، وجمعنا المستمر للمعلومات وتوثيق البيانات المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية، عثرنا على «صيدٍ ثمين» وهو وكر العشماوي رفق شخصية ليبية إرهابية شهيرة يدعى بوزغيبة.. ومنهم بعض الأسماء التي رافقت الإرهابي عشماوي وبعض ممن أثر عليه وزاد في إقناعه بالأفكار والعقائد الإرهابية بينهم الضابطين السابقين في الجيش المصري عماد الدين ووليد، والأهم الإرهابي ومفتي القاعدة في مصر المدعو عمر سرور رفاعي، كما أثار خبر القبض على الإرهابي والقيادي في التنظيمات المتطرفة الإرهابية فرحة عارمة لاعتباره رأسًا من رؤوس التطرف.

يُكمل حديثه.. لقد عثرت مجموعة سليمان بولهطي على تلك العناصر الإرهابية، ومعهم الشهيد أحمد بولهطي التابع للكتيب 106، ومن ثمّ قاموا بنقل تلك العناصر الإرهابية المتطرفة إلى غرفة العمليات؛ لاستكمال بقية المهمة.

يواصل حديثهُ.. وبعد مدة، للأسف توفي الشهيد أحمد بولهطي البطل؛ إثر انفجار لغمٍ دسته العناصر الإرهابية بطريقة ماكرة وجبانة كعادتها.

يُكمل العسكري البطل يوسف حديثهُ لوكالتنا بالقول: رغم كل ما حلّ بنا، لم تضعف إدارتنا، فقد واجهنا العدو بأسلحة قليلة مقارنة بعتاده الضخم، وأساليبه الماكرة والجبانة في دسّ المفخخات والتصفية والتغييب القسري؛ وكل ذلك لم يضعف عزيمتنا قط، بل استطعنا إكمال مشوارنا البطولي بل وحققنا إنجازات ونصرٍ مؤزر.. وأكملنا بعد القبض على العشماوي الإرهابي عملية الاقتحام التي سبقت تحرير مدينة درنة الزاهرة.

يتابع.. حيثُ نفذنا حملة اقتحامات واسعة طالت كل شبرٍ في مدينة درنة التي حوّلها الإرهابيون لوكر سوداوي لجرائمهم البشعة، واستمررنا على هذا المنوال إلى أن استطعنا الوصول لأكبر وكرٍ للتطرف، به 50 إرهابيًا.

بعض الأسماء التي رافقت الإرهابي عشماوي وبعض ممن أثر عليه وزاد في إقناعه بالأفكار والعقائد الإرهابية بينهم الضابطين السابقين في الجيش المصري عماد الدين ووليد، والأهم الإرهابي ومفتي القاعدة في مصر المدعو عمر سرور رفاعي.

يُكمل الحديث.. بفضل حنكة وشجاعة الإبطال، تمكنا من تنفيذ خطة لمحاصرة هذا الوكرّ، والإطاحة بكل عناصره.. ومن هنا جاء إعلان تحرير مدينة درنة الزاهرة من قبضة التنظيمات الإرهابية المتطرفة.

كان هذا الجزء الثاني من حكاية العسكري يوسف، ولمعرفة بقية التفاصيل تابعونا في الجزء الثالث والأخير.