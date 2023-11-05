عباس لبلينكن: «الحرب على غزة حرب إبادة جماعية»
أخبار ليبيا 24
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقاءه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في زيارته غير المعلنة إلى رام الله وسط الضفة الغربية: «قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل مسؤولياتنا كاملةً في إطار حل سياسيٍ شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة»
وأضاف: «لا توجد كلمات لوصف حرب الإبادة الجماعية والتدمير التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في غزة على يد آلة الحرب الإسرائيلية، من دون اعتبار لقواعد القانون الدولي».
ووصف عباس الحرب بانها: «حرب إبادة جماعية» على حد تعبيره.