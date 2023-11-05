عباس لبلينكن: «الحرب على غزة حرب إبادة جماعية»

5 نوفمبر، 2023 4:47 م
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أخبار ليبيا 24

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقاءه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في زيارته غير المعلنة إلى رام الله وسط الضفة الغربية: «قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل مسؤولياتنا كاملةً في إطار حل سياسيٍ شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة»

وأضاف: «لا توجد كلمات لوصف حرب الإبادة الجماعية والتدمير التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في غزة على يد آلة الحرب الإسرائيلية، من دون اعتبار لقواعد القانون الدولي».

ووصف عباس الحرب بانها: «حرب إبادة جماعية» على حد تعبيره.

5 نوفمبر، 2023 4:47 م
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