طقس مستقر على أغلب مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يكون الطقس مستقرا على أغلب مناطق ليبيا.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تكون السماء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية.

والرياح جنوبية غربية إلي غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلي شرقية فجنوبية شرقية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (27– 31)مْ، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء صافية إلي قليلة السحب، مع ظهور ضباب هذه الليلة وخلال الصباح الباكر ليوم الغد على راس لانوف – طبرق وبعض مرتفعات الجبل الأخضر.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلي معتدلة السرعة وتتحول إلى شمالية شرقية من مساء اليوم، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (27–32)مْ، وتسجل تراجع يوم الغد.

وفي الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة تكون السماء صافية، والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (32–35)مْ.

أما في الواحات – السرير- تازربو- الكفرة تكون حالة السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (31-34)مْ.