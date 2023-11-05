ضبط مطلوبين في “10” قضايا سطو مسلح وتهديد بالسلاح

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ضبط مطلوبين على ذمة عشر قضايا.

وتمكنت قوة دعم مديرية أمن القره بوللي بالتعاون والتنسيق مع وحدة البحث الجنائي ومركز شرطة قصر الأخيار من ضبط المطلوبين.

وفق بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإن المتهمين مطلوبون على ذمة عشر قضايا تتعلق بالتهديد بالسلاح والسطو المسلح وسرقة مواطنين ليبيين وأجانب.

وأعلنت مديرية أمن طرابلس، إحالة 55 متهماً إلى النيابات ومراكز الشرطة خلال الفترة من 26 أكتوبر الماضي إلى الأول من نوفمبر الجاري.

وأظهرت الإحصائية أن المتهمين توزعوا بواقع 15 من مركز شرطة الحي الصناعي و11 من غوط الشعال و5 من عين زارة ومثلهم من الأوسط و4 من طريق المطار و3 من الهضبة ومثلهم من جهاز مكافحة المخدرات.

إضافة إلى اثنين من الفرناج ومثلهما من باب بن غشير، فضلًا عن متهم واحد من مركزي شرطة أبوسليم وجنزور وقسم مرور أبوسليم وجهاز البحث الجنائي وجهاز الشرطة القضائية.