بن قدارة: لا توجد آلية تحدد الاحتياج من كميات البنزين والديزل 

5 نوفمبر، 2023 10:18 م
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فرحات بن قدارة
فرحات بن قدارة

أخبارليبيا24

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، عدم وجود آلية تحدد الاحتياج من كميات البنزين والديزل. 

وأضاف بن قدارة خلال اجتماع موسع برئاسة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة أن تحسن شبكة الكهرباء وزيادة الإنتاج ساهم في استخدام ما يزيد عن 8 مليارات دولار سنويا كوقود للمحطات الكهربائية. 

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن هذا التحسن ساهم كذلك في استخدام ما يقارب 4 مليارات دولار لتوريد المحروقات للاستعمالات الأخرى. 

واقترح بن قدارة أن تشكل لجنة في الاقتصاد والتخطيط والمالية ومؤسسة النفط والكهرباء، لتحديد الاحتياجات الفعلية لمحطات الكهرباء والمحروقات الأخرى. 

وقدمت لجنة مراجعة آلية سداد المحروقات والتمويل المناسب، عرضاً تفصيلياً عن ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن المحروقات والزيادة في الكميات المستهلكة خلال العام 2022 مقارنة بالعام 2021 في مادتي البنزين والديزل، والمقترحات العملية بشأن الكميات الموردة وتوزيعها. 

5 نوفمبر، 2023 10:18 م
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