بن شرادة: من المرجح تأجيل تنفيذ نتائج مؤتمر إعمار درنة لحين تشكيل حكومة موحدة

أخبار ليبيا 24

بين عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة أنه من المرجح تأجيل تنفيذ نتائج مؤتمر إعمار درنة لحين تشكيل حكومة موحدة بالبلاد، مشيراً إلى أن أمريكا وبريطانيا تُفضلان تشكيل حكومة موحدة أولاً ليسهل لهما التفاوض معها حول نصيب شركاتهما وشركات حلفائهما في عملية الإعمار.

ولفت إلى أن المؤتمر شهد غياب المبعوث الأممي عبد الله باثيلي، وعدد من سفراء الدول الغربية المتدخلة بقوة في الملف الليبي.

وأشار إلى أن الوضع سيؤثر على قرار الكثير من الشركات متعددة الجنسيات، سواء من حضر منها إلى درنة أو تلك التي تراقب من بعيد.