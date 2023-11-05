بحثا عن نتيجة مطمئنة.. الوداد يستضيف صنداونز في ذهاب نهائي الدوري الأفريقي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

يخوض الوداد المغربي وصنداونز الجنوب إفريقي، موقعة قوية وتاريخية عندما يتواجهان مساء اليوم الأحد في ذهاب الدور النهائي من النسخة الأولى من مسابقة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عبر موقعه الرسمي، أن الوداد سيستضيف مباراة الذهاب مساء اليوم الأحد على ملعب “محمد الخامس” في الدار البيضاء عند الساعة 18:00 بتوقيت غرينيتش، في حين تستضيف بريتوريا في جنوب إفريقيا مباراة الإياب على ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” الأحد المقبل في 12 نوفمبر عند الساعة 13:00 بتوقيت غرينيتش.

وكان الوداد انتزع التأهل إلى الدور النهائي بعدما حسم “الديربي المغاربي” على حساب مضيفه الترجي التونسي بركلات الترجيح 5-4 في إياب نصف النهائي على ملعب “حمادي العقربي” في رادس بعد تقدم الترجي 1-0، علما بأن الوداد كان قد فاز ذهابا بهدف نظيف على أرضه.

أما صنداونز، فقد بلغ هذا الدور بإقصائه بطل دوري أبطال إفريقيا الأهلي المصري بتعادله معه سلبا في مباراة الإياب الأربعاء الماضي في القاهرة، وذلك بعد فوز الفريق الجنوبي إفريقي ذهابا بهدف نظيف.

وهذه هي المرة الثانية التي يتواجه فيها الوداد مع صنداونز خلال ستة أشهر، إذ التقيا في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في مايو الماضي وتعادلا سلبا ذهابا على ملعب محمد الخامس، قبل التعادل إيجابا 2-2 في مباراة الإياب، ليتأهل الوداد إلى النهائي مستفيدا من تسجيل هدفين خارج أرضه.

وسبق للفريقين أن تواجها ثلاث مرات في أدوار إقصائية، كانت الغلبة فيها للوداد، ما يمنحه أفضلية معنوية على نظيره الجنوب إفريقي.

وكان الوداد بلغ نهائي دوري أبطال إفريقيا في العام 2017 عقب فوزه بركلات الترجيح على صنداونز، قبل أن يتواجها في نصف نهائي المسابقة نفسها عام 2019 ففاز الوداد 2-1 ذهابا وتعادلا سلبا في الإياب.

ولكن في المقابل، يعول صنداونز على قوة خط دفاعه، إذ أنه الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه في الدوري الإفريقي حتى الآن.