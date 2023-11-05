النصر يفوز على الصقور بخماسية نظيفة

5 نوفمبر، 2023 8:35 ص
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أخبار ليبيا 24

حقق فريق النصر فوزا كبيرا على الصقور بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جرت بين الفريقين السبت، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وبذلك رفع النصر رصيده إلى أربع نقاط لسابق حصوله على نقطة التعادل مع الأخضر في الجولة الأولى، بينما توقف رصيد الصقور عند نقطة واحدة حصل عليها من التعادل مع الهلال في الجولة الافتتاحية.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي، وفي الشوط الثاني نجح النصر في الوصول إلى شباك الصقور فسجل الفريق خمسة أهداف بدأها المدافع صلاح فكرون في الدقيقة 54.

وسجل النصر الهدف عن طريق البرازيلي مارسينيو، تبعه المهاجم أحمد مكاري بتسجيل الهدف الثالث، ثم تمكن المحترف النيجيري أوروك من إحراز الهدف الرابع، قبل أن يختتم الطبال الخماسية.

5 نوفمبر، 2023 8:35 ص
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