المنفي وتكالة يبحثا تطورات الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية 

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بحث رئيسَ المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأحد، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة تطورات الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية.

وتطرق اللقاء في مقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، إلى توحيد جهود المجلسيْن في الوصول لتسوية سياسية شاملة تحقق الاستقرار.

ومن المقرر أن عقد لقاء بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة خلال الفترة المقبلة، بحسب المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي.

وأضاف المريمي أن اللقاء يأتي في سياق تعزيز الجهود نحو تشكيل حكومة موحدة في ليبيا لاستكمال الترتيبات المتعلقة باختيار رئيس حكومة موحدة وأعضائها، وذلك بهدف دفع عملية البلاد نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وأشار المستشار الإعلامي إلى أن مجلس الدولة اعتمد مخرجات لجنة “6+6” التي تشكلت بالتعاون بين مجلسي النواب والدولة، ولم يتدخل فيها.

وأوضح أن المهمة القادمة هي تشكيل حكومة موحدة تدير العملية الانتخابية وتعمل على تسيير الشؤون اليومية للمواطنين، بما في ذلك تأمين الغذاء والدواء.