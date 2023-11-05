المشير حفتر يؤكد أهمية المكونات الاجتماعية في إعادة الاستقرار في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، أهمية المكونات الاجتماعية في ليبيا.

وأشاد المشير حفتر، بدور أبناء قبائل أولاد سليمان وباقي القبائل بالمنطقة الجنوبية في إعادة الاستقرار، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية بين الليبيين.

وجاء ذلك خلال لقاء حفتر مع المنسق الاجتماعي للقيادة العامة لقبيلة أولاد سليمان الشيخ زيدان الزادمة، اليوم الأحد، بمكتبه في الرجمة.

وأمس، عقد المشير خليفة حفتر، اجتماعاً مع رؤساء الأركان ومدراء الإدارات بالقيادة العامة، للاطلاع على سير عمل الوحدات العسكرية، بجميع تخصصاتها داخل المدن والمناطق الحدودية.