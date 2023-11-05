الكهرباء تواصل تجميع مكونات الوحدة الأولى في محطة طبرق

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، السبت، عمل شركة “GE” الأمريكية على تجميع باقي مكونات الوحدة الغازية الأولى في مشروع محطة كهرباء طبرق.

وأوضحت الشركة، في بيان مقتضب، أن هذه الوحدة ستكون جاهزة للاختبارات التشغيلية قريبا، وذلك ضمن جهود تغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، والحفاظ على استقرار الشبكة العامة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء استمرار العمل في مشروع محطة طبرق الغازية، إذ يجرى تجميع روتر الوحدة الأولى في المشروع بواسطة “GE”.