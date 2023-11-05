القسّام تدمر آليتين إسرائيليتين

أخبار ليبيا 24

تمكنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، من تدمير آليتين إسرائيليتين شرق خان يونس.

وأوضحتْ الكتائب أنها تمكنت من قصف الآليتين تم بقذائف الياسين 105، وذلك عبر نصب كمين محكم للقوات المتوغلة في منطقة الفراحين، بحسب بياناتها.

كما اضافت الكتائب أنها استهدفت القوات الإسرائيلية باستخدام سلاح القنص الثقيل والأسلحة المتوسطة وقذائف الهاون، وفقَ قولها.

وفي وقتٍ سابق… دمّرت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، أهدافاً بحرية إسرائيلية على ساحل غزة.

من جهةٍ أخرى.. أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن الجيش الإسرائيلي «يحقق إنجازات كبيرة»، ولكنه «يدفع ثمناً باهظاً».

وأضاف الوزير في تصريحاتٍ صحفية: «للأسف، في الحرب أيضاً هناك ثمن، والثمن في اليوم الأخير كان باهظاً جداً» على حد تعبيره.

وفي وقتٍ سابق.. تمكنتْ كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، من قصف قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية

وأوضحت الكتائب في بيانٍ أن القصف جرى «برشقة صاروخية لليوم الثاني على التوالي، كما قصفت أيضاً منطقة نتيفوت في إسرائيل برشقة صاروخية» بحسب بيانها.