القبض على متهمين بقتل عضوي المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة ورفيقيهما في 2017  

أخبار ليبيا 24

أعلن مكتب النائب العام، عن القبض على اثنين من بين سبعة متهمين في قضية قتل عضوي وفد المصالحة والمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة ورفيقيهما في عام 2017.

وقال مكتب النائب العام عبر إدراج على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن سلطة التحقيق حركت الدعوى الجنائية، في مواجهة متهمين تعمدا قتل عضوي وفد المصالحة والمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة بإطلاق أعيرة نارية عليهم أدت لمقتلهم.

وأوضح مكتب النائب العام، أن سلطة التحقيق أخذت في ملاحقة سبعة مساهمين في واقعة القتل، فأفلح مأمورو الضبط القضائي في إنفاذ التدابير الاحتياطية قِبل متهمين اثنين، فبادر المحقق إلى متابعة إجراءات الاستدلال المتعلقة بهما، وشرع في تحقيق الأدلة.

يذكر أن المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة قد طالب مؤسسات القضاء الليبي في فترة سابقة بضرورة كشف ملابسات ونتائج التحقيق في واقعة مقتل نائب رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة سابقاً الشيخ عبد الله أنطاط ومرافقه خميس سباقة المنسلي، ومرافقيهم موسى مسعود الضبع المنسلي وعادل بن اجديرية التابعين لمديرية أمن بني وليد، الذين تعرضوا للاغتيال في 29 سبتمبر عام 2017، أثناء رحلة عودتهم لمدينة بني وليد بعد مشاركتهم في لقاء مصالحة بمدينة الأصابعة، والقبض على مرتكبي الجريمة وإنزال أشد العقوبات بهم.