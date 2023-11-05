الدبيبة يصدر تعليماته بضرورة تقديم البدائل عن دعم المحروقات 

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أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تعليماته بضرورة تقديم البدائل عن دعم المحروقات.

وشدد الدبيبة خلال اجتماع موسّع لمتابعة ملف المحروقات في كافة جوانبه الفنية والمالية على إعداد دراسة متكاملة تُقَدَّم للمواطنين لمعرفة المعالجات المستهدفة لهذا الملف الشائك.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة التعامل مع الملف بمهنية وشجاعة ومشاركة المواطن في كافة الحلول.

وكلّف لجنة مراجعة آلية سداد المحروقات والتمويل المناسب بمتابعة احتياجات الشركة العامة للكهرباء من الديزل والغاز، وتحديد الفاقد في هذه البنود، ووضع الاحتياج الفعلي للتشغيل في خطة العام 2024.

وأصدر رئيس الوزراء تعليماته لكافة المؤسسات ذات العلاقة من أجل الاهتمام بهذا الملف، وتقديم النتائج خلال أسبوعين، لتقديم أرقام واقعية في المصروفات والاحتياجات والتصور العام، سواء لشراء المحروقات أو الدعم النقدي للمواطنين بدلا عن دعم المحروقات.

ونُوقش خلال الاجتماع، السيناريوهات المقترحة من اللجنة بشأن دفع قيمة المحروقات من خلال المبادلة وغيرها من الإجراءات المالية للسداد.