الاتحاد العالمي للتعليم الطبي يزور بنغازي لاعتماد الكليات الطبية الليبية

5 نوفمبر، 2023 1:34 م
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أخبار ليبيا 24

أجرى فريق الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، زيارة لكلية الطب البشري بجامعة بنغازي للتعرّف على الإجراءات التي يتبعها المركز الوطني لضمان الجودة في اعتماد المؤسسات التعليمية.

وقال مدير المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية عبد الله عبدالجليل، إن الاتحاد العالمي للتعليم الطبي سيمنح، الاعتماد للمركز والكليات الطبية في ليبيا، بما يمكّن خريجيها من الالتحاق بالكليات الطبية في العالم.

ويذكر أن المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، أنهى مهمة التدقيق على برنامج الطب والجراحة لكلية الطب بالجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية ببنغازي، تمهيداً لنيل الاعتماد البرامجي وفقاً لمعايير WFME.

5 نوفمبر، 2023 1:34 م
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