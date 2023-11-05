الأمم المتحدة: استشهاد 5143 طفلا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

ذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية /أوتشا/، أن عدد الشهداء من الأطفال في غزة والضفة الغربية بلغ 5143 طفلا شهيدا منذ السابع من أكتوبر الماضي جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

ونقل تقرير /أوتشا/ عن وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الأطفال الذين استشهدوا نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة بلغ 3900 طفل شهيد، بالإضافة إلى وجود 1200 طفل مفقود تحت الأنقاض في عداد الموتى.

وأشار /أوتشا/ ومقره نيويورك، إلى أن عدد الأطفال الشهداء في الضفة الغربية الذين قتلتهم إسرائيل بلغ 43 طفلا من بينهم طفل واحد قتله المستوطنون.

من جانبها، رجحت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، ارتفاع وفيات الأمهات والمواليد الجدد في قطاع غزة بسبب عدم إمكانية الحصول على الرعاية الكافية.

وقالت /الأونروا/ في سلسلة منشورات لها، إن النساء والأطفال والمواليد الجدد في أنحاء غزة يتحملون عبء تصعيد الأعمال العدائية بشكل غير متناسب… مضيفة “نتوقع ارتفاع وفيات الأمهات والمواليد الجدد في غزة بسبب عدم إمكانية الحصول على الرعاية الكافية”.

وشددت على أن عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة أصبح صاعقا، فيما تستمر المأساة.. مشيرة إلى أن نقص الإمدادات والقصف الإسرائيلي المستمر وانقطاع الاتصالات يجعل الإغاثة الإنسانية صعبة للغاية.

وأكدت /الأونروا/ أن الاصطفاف للحصول على الخبز أصبح مقلقا وغير آمن بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 10 مخابز في غزة.

وبلغ عدد شهداء غزة حتى مساء أمس 9485 شهيدا من بينهم 2430 امرأة و572 مسنا بالإضافة الى 3900 طفل وطفلة.

وفي الضفة الغربية، بلغ عدد الضحايا 136 شهيدا بالإضافة إلى 2300 جريح، من بينهم 241 طفلا إضافة الى إصابة 62 بجروح من قبل المستوطنين الذين تدعمهم قوات الاحتلال.

وبالنسبة للنازحين، زاد عددهم في غزة عن 1.5 مليون، فيما بلغ عددهم في الضفة الغربية 905 أشخاص منهم 356 طفلا. كما تم تهجير 120 فلسطينيا إضافيا، من بينهم 55 طفلا، في المنطقة (ج) والقدس المحتلة.