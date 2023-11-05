إدارة الثروة الحيوانية بالبيضاء تحذر من مرض جديد

أعلنت إدارة الثروة الحيوانية – البيضاء ظهور مرض “الجلد العقدي” الذي يعد خطرا ومعديا بين الأبقار، محذّرة من بيعها داخل الأسواق الشعبية “نهائيا”.

و قال مدير إدارة الثروة الحيوانية بالبيضاء صالح بومباركة، إن هذه الأمراض قد تسبب تسمماً لدى بعض المواطنين إذا ما تناولوا لحوما لأبقار مصابة بهذا المرض.

وأوضحت الإدارة في بيان لها أنه ينبغي وضعها في حجر صحي مدة لا تقل عن أسبوعين، وذلك للتأكد من عدمإصابتها ونقل العدوى لأبقار أخرى.

وشددت الإدارة على عدم ذبح الأبقار داخل السلخانات إلا بعد التأكد من سلامتها من قبل الأطباء المختصين، داعية الأجهزة الأمنية إلى توجيه عقوبات صارمة ضد المخالفين.

وأكد البيان أن بلدية البيضاء شهدت المدة الماضية نفوق عدد كبير من الأبقار، متهمة المسؤولين بالإهمال وعدم توفيرالإمكانات اللازمة.