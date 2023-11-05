إدارة الثروة الحيوانية بالبيضاء تحذر من مرض جديد

5 نوفمبر، 2023 12:01 م
4

أعلنت إدارة الثروة الحيوانيةالبيضاء  ظهور مرض “الجلد العقدي” الذي يعد خطرا ومعديا بين الأبقار، محذّرة من بيعها داخل الأسواق الشعبية “نهائيا”.

و قال مدير إدارة الثروة الحيوانية بالبيضاء صالح بومباركة، إن هذه الأمراض قد تسبب تسمماً لدى بعض المواطنين إذا ما تناولوا لحوما لأبقار مصابة بهذا المرض.

وأوضحت الإدارة في بيان لها أنه ينبغي وضعها في حجر صحي مدة لا تقل عن أسبوعين، وذلك للتأكد من عدمإصابتها ونقل العدوى لأبقار أخرى.

وشددت الإدارة على عدم ذبح الأبقار داخل السلخانات إلا بعد التأكد من سلامتها من قبل الأطباء المختصين، داعية الأجهزة الأمنية إلى توجيه عقوبات صارمة ضد المخالفين.

وأكد البيان أن بلدية البيضاء شهدت المدة الماضية نفوق عدد كبير من الأبقار، متهمة المسؤولين بالإهمال وعدم توفيرالإمكانات اللازمة.

5 نوفمبر، 2023 12:01 م
4

المزيد من الأخبار

أحدث جهاز لتفتيت حصوات الكلى يصل مركز البيضاء الطبي

5 نوفمبر، 2023 1:42 م

ضبط مطلوبين في “10” قضايا سطو مسلح وتهديد بالسلاح

5 نوفمبر، 2023 1:41 م

الاتحاد العالمي للتعليم الطبي يزور بنغازي لاعتماد الكليات الطبية الليبية

5 نوفمبر، 2023 1:34 م

الشركة العامة للكهرباء تواصل أعمال تحسين الكهرباء

5 نوفمبر، 2023 11:54 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى