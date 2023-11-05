أوباما: «الجميع متواطئ في الحرب على غزة»

أخبار ليبيا 24

قال الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، إن الجميع متواطئ في الحرب بغزة، ولا يوجد أحد يداه نظيفتان مما يحدث، على حد تعبيره.

جاء ذلك خلال حديثه في مقابلةٍ تلفزيونية، إذ قال أوباما: «إذا كنت تريد حل المشكلة، عليك أن تتقبل الحقيقة كاملة، علينا أن نعترف بأن لا أحد يداه نظيفتان مما يحدث، وأننا جميعاً متواطئون إلى حد ما» وفق قوله.

وفي وقتٍ سابق… أكد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، إن إجراءات التي تنتهجها إسرائيل ستضعف الدعم الدولي لإسرائيل، وتؤدي إلى تصلب المواقف الفلسطينية لأجيال، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وفي سياقٍ منفصل.. تظاهر مئات الإسرائيليين من ذوي الأسرى الإسرائيليين للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإطلاق سراح الرهائن.

واتهمَ مئات الإسرائيليين في مظاهرات حاشدة أمام وزارة الدفاع في تل أبيب نتنياهو بالفشل الذريع مطالبين إياه التنحي عن السلطة.