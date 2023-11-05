أطلق من غواصة نووية.. روسيا تختبر صاروخا باليستيا من البحر الأبيض

أخبار ليبيا 24 – متابعات

ذكرت وكالات أنباء روسية رسمية، الأحد، أن الغواصة الروسية الجديدة “الإمبراطور ألكسندر الثالث” التي تعمل بالطاقة النووية، أجرت تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ “بولافا” الباليستي من البحر الأبيض.

ونقلت الوكالات عن بيان لوزارة الدفاع الروسية، قالت فيه إنه “في إطار المرحلة النهائية لبرنامج الاختبار الحكومي، أجرت الغواصة الصاروخية الاستراتيجية الجديدة الإمبراطور ألكسندر الثالث التي تعمل بالطاقة النووية، تجربة ناجحة على إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز بولافا من البحر الأبيض”.

لم تكشف وزارة الدفاع الروسية عن تاريخ الاختبار، فيما ذكرت وكالات روسية أن الصاروخ الباليستي “أصاب هدفا على بعد آلاف الكيلومترات في شبه جزيرة كامشاتكا”، وذلك بعد إطلاقه من موقع تحت سطح البحر الأبيض شمالي روسيا.

وشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حفل نهاية العام الماضي، حيث شهد دخول الغواصة الجديدة إلى الخدمة.

ويبلغ طول الصاروخ بولافا 12 مترا، ويصل مداه إلى حوالي 8 آلاف كيلومتر، ويمكنه حمل 6 رؤوس نووية، بحسب رويترز.

وكانت روسيا قد أعلنت في بيان رسمي يوم 25 أكتوبر الماضي، أنها “أجرت بنجاح” اختبارا لقدرتها على توجيه “ضربة نووية انتقامية هائلة برا وبحرا وجوا”.

وأوضح البيان، وفقا لرويترز، أن “صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز (يارس) أُطلق من موقع اختبار في أقصى شرق روسيا، وأن غواصة تعمل بالطاقة النووية أطلقت صاروخا باليستيا من بحر بارنتس، وأن طائرات مقاتلة بعيدة المدى من طراز (تي.يو-95إم.إس) أجرت اختبارا على إطلاق صواريخ كروز من الجو”.

وتأتي هذه المناورات في وقت مرر فيه البرلمان الروسي، أكتوبر الماضي، قانونا يسحب تصديق موسكو على المعاهدة الدولية التي تحظر تجارب الأسلحة النووية.