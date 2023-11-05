أحدث جهاز لتفتيت حصوات الكلى يصل مركز البيضاء الطبي

أخبار ليبيا 24

استقبل مركز البيضاء الطبي، أحدث جهاز طبي في مجال تفتيت حصوات الكلى، بتقنية الموجات التصادمية، والذي سيخدم آلاف من المترددين على قسم الكُلى والمسالك البولية extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL بالمستشفى.

ويمثل الجهاز نقلة نوعية لقسم الكُلى، وكونها المرة الأولى منذ تأسيس القسم يستخدم مثل هذا الجهاز في علاج الحصوات.

ووصل الجهاز بعد جهود مضنية بذلتها إدارة المستشفى، كما أنه تم توفيره بدعم كامل من وزارة الصحة، خدمةً لمرضى المركز والمترددين عليه، سعياً منها لتحسين الخدمات الصحية والعلاجية لأهالي مدينة البيضاء والجبل الأخضر.

ويتميز الجهاز الجديد، بأنه قادر على تحديد الحصى داخل الجسم المصاب باستخدام الموجات الفوق صوتية، والأشعة السينية ومن ثم توجيه الموجات التصادمية إليها لتفتيتها، دون الحاجة لتدخل جراحي.

وسيخضع المريض لجلسات التفتيت لمدة يوم أو يومين حسب حالته المرضية، دون الحاجة للتخدير كون العملية تتم دون الشعور بأي ألم، حتى أنه يستطيع مغادرة المركز بعد الجلسة مباشرة بأقل من ساعة دون الشعور بأي أعراض جانبية، وبدون الحاجة إلى مرافق، كل هذا بالمجان.

حيث سيعمل على هذه الجهاز، كادر طبي وتقني مدرب ومتميز في هذا المجال، وهذا ما يؤدي إلى حصول مرضانا على نتائج دقيقة وفعالة في تفتيت الحصى.