مقتل 5 جنود اسرائليين غرب غزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السبت ،مقتل 5 جنود إسرائيليين إثر مهاجمة قوة تابعة لجيش الاحتلال مبنى شمال غرب مدينة غزة، وأكدت أن الاشتباكات أسفرت عنإصابة عدد من الجنود.

وفي بيان للقسام على تطبيق تلغرام، قالت الكتائب أنها هاجمت قوة صهيونية متحصنة بمبنى شمال غرب مدينة غزة واشتبكنا معها وقتلت 5 جنود وأصابت أخرين.

وفي وقت سابق، الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده، ما يرفع عدد قتلاه في المعارك داخل غزةإلى 23، وإلى 338 منذ عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الماضي، بحسب وسائل إعلام عبرية.