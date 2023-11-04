مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين وافدين في بنغازي تكشف عن عملية نصب واحتيال

أخبار ليبيا 24

كشفت مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عمالة وافدة في بنغازي عن عملية نصب واحتيال، حيث ألقى قسم التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي القبض على ثلاثة عمال وافدين تسببوا في المشاجرة بسبب خلاف على 36 ألف دينار، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

وقالت المديرية في بيان لها، الجمعة، إن غرفة العمليات الأمنية تلقت إشارة بحدوث مُشاجرة كبيرة بين العمالة الوافدة من الجنسية المصرية بشارع الحجاز في منطقة الليثي، ليصدر رئيس قسم التحريات العامة العقيد أشرف الشلطامي تعليماته بسرعة انتقال الدوريات، وضبط المتورطين في المشاجرة.

وانتقل أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة، حيث لاحظوا تجمهر المواطنين، وجرى ضبط ثلاثة أشخاص من الجنسية المصرية، وبحوزتهم 36 ألف دينار.

وجرى إيداع المقبوض عليهم الحجز القانوني للقسم، بينما انتقل أعضاء التحريات لمستشفى 1200، لسماع أقوال المصابين، وعند وصول أعضاء التحريات إليهم، وجدوا أشخاصا من الجنسية المصرية مصابين في الرأس والبطن جراء المشاجرة بالأسلحة البيضاء.

وقال المصابون إن سبب الخلاف هو المبلغ المالي الذي ضبط بحوزة الأشخاص الثلاثة الموجودين في الحجز القانوني للقسم، موضحين أنهم كانوا يريدون النصب والاحتيال على العمالة الوافدة بالسكن، فجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.