صادرات ميناء الحريقة تبلغ 55.4 مليون برميل خلال العشرة أشهر الماضية

4 نوفمبر، 2023 6:19 م
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أخبار ليبيا 24

بلغت صادرات ميناء الحريقة النفطي خلال العشرة أشهر الماضية من العام 2023، 55.4 مليون برميل.

ووفق رصد قامت به وكالة أخبار ليبيا 24، لحركة التصدير بالميناء التابع لشركة الخليج العربي للنفط، فقد بلغت صادرات الخام من الميناء خلال شهر يناير 2023، خمسة ملايين برميل.

وبلغت الصادرات في شهر فبراير 4.6 مليون برميل وفي مارس 5.6 مليون برميل، وفي إبريل 6 ملايين برميل.

وصدر الميناء خلال شهر مايو 5.6 مليون برميل وفي يونيو 6 ملايين برميل، وفي يوليو 5.6 مليون برميل، وفي أغسطس 6ملايين برميل وفي سبتمبر 6 ملايين، بينما في أكتوبر فقد بلغت الصادرات 5 ملايين برميل.

 

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4 نوفمبر، 2023 6:19 م
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