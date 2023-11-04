شركة إي جي الأمريكية تواصل العمل في مشروع محطة طبرق الغازية

أخبار ليبيا 24

أكدت الشركة العامة للكهرباء استمرار العمل في مشروع محطة طبرق الغازية، إذ يجرى تجميع روتر الوحدة الأولى بالمشروع بواسطة شركة “GE” الأمريكية.

وأضافت الشركة، في بيان لها الجمعة، أن الوحدة ستضاف إلى الشبكة الكهربائية حسب المدة الزمنية المخطط لها، وذلك ضمن مساعي رفع كفاءة الشبكة، وزيادة أدائها الإنتاجي.

كما بدأت فرق الصيانة بإدارة توزيع درنة في معالجة محطة مجمع المحاكم بالمدينة، وذلك باستبدال محول أرضي، وربط بقية المعدات.

واستمر العمل في محطة مجمع المحاكم إلى ساعات متأخرة من ليلة الخميس، بينما ستعود المحطة للعمل على الشبكة خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من تنفيذ الأرضية الخرسانية للمحطة التي انهارت بالكامل نتيجة العاصفة “دانيال” التي ضربت درنة في 10 سبتمبر الماضي.