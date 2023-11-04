سعيد: استنفار أمنى وسياسي على خلفية تهريب إرهابيين

أخبار ليبيا 24

قال الرئيس قيس سعيد، إن بلادهُ تعيش على وقعِ استنفار أمني وسياسي جديد، بعد أيام من عملية تهريب 5 سجناء إرهابيين.

وبحسب الرئاسة التونسية.. تأتي حالة الاستنفار بعد أن وجهت السلطات تهمة المشاركة في مداهمة فرع بنك جنوبي العاصمة إلى اثنين من السجناء الخمسة، الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد بتهم الضلوع في الإرهاب والتفجيرات، والاغتيالات السياسية، وفقَ الرئاسة التونسية.

وكانت الرئاسة التونسية قد أقالت، رئيسي جهازي المخابرات، بعد فرار سجناء مُدانين بقضايا إرهاب من سجن قرب العاصمة.

وقالت، وزارة الداخلية التونسية، إنّه تقرّر إنهاء مهام كل من، المدير العام للمصالح المختصة والمدير المركزي للاستعلامات العامة، التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني.

وفرَّ، خمسة سجناء مُدانين، بقضايا إرهابية، من سجن تونسي فجر اليوم الثلاثاء، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية التونسية.