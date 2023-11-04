سبب الخلاف مبلغ مالي .. ضبط “3” من العمالة الوافدة تسببوا في مشاجرة ببنغازي

أخبار ليبيا 24

نجحت الأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي في ضبط عددا من المتهمين الذين تسببوا في نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء، ما نتج عنه دخول عدد كبير للمستشفى.

وقالت مديرية أمن بنغازي في بيان لها اليوم السبت، إن “قسم التحريات العامة” نجح في ضبط ثلاثة أشخاص من العمالة الوافدة، تسببوا بمُشاجرة بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من العمالة أدت لدخول مجموعة كبيرة منهم إلى المستشفى.

بدأت الواقعة بورود إشارة لاسلكية من غرفة العمليات الأمنية الرئيسية بمُديرية أمن بنغازي، مفادها حدوث مُشاجرة كبيرة بين العمالة الوافدة من الجنسية المصرية، بمنطقة الليثي شارع الحجاز.

وعلى الفور أصدر رئيس قسم التحريات العامة بالمديرية عقيد أشرف الشلطامي، تعليماته بسرعة انتقال الدوريات الأمنية، وضبط كل المتورطين في الحادث، وهو ما تم بمجرد وصول القوات لمكان الحادث.

وألقت قوات الأمن القبض على ثلاثة أشخاص من الجنسية المصرية، بحوزتهم مبلغ مالي قدره 36.000 ألف دينار ليبي، وجرى إيداعهم بالحجز القانوني للقسم.

وانتقل فريق من المباحث إلى مستشفى 1200 لسماع أقوال المصابين، وتبين من المعاينة وجود مصابين من الجنسية المصرية، وتنوعت إصاباتهم بين مصاب في الرأس والبطن جراء المشاجرة.

وخلال التحقيقات أفاد المصابون بأن سبب الخلاف هو المبلغ المالي الذي ضبط بحوزة الثلاثة أشخاص المتواجدين بالحجز القانوني، وأن الجناة كانوا يرغبون في الاحتيال على العمالة الوافدة والحصول على أموالهم ومن ثم تحويلها إلى دولة مصر.

وعقب تقنين الإجراءات اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.