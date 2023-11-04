درنة.. الهلال الأحمر ينتشل رفاة بشرية من مدخل مدينة

أخبار ليبيا 24

انتشل الهلال الأحمر الليبي رفاة بشرية من مدخل مدينة درنة، وذلك بعد ورو بلاغ من قبل جهاز الأمن الداخلي.

وقال الهلال الأحمر فرع درنة، اليوم السبت، إن عملية انتشال الرفاة جاءت بعد ورود بلاغ من جهاز الأمن الداخلي.

وأضاف، أن فريق الجثث التابع لمكتب الحماية بجمعية الهلال الأحمر الليبي، انطلق لمكان وجودها؛ حيث تم انتشالها ونقلها إلى مستشفى مدخل المدينة ليتم استكمال باقي الإجراءات مع هيئة البحث عن المفقودين.

وتعرضت درنة في سبتمبر الماضي لفيضان كارثي أدى إلى مقتل الآلاف من الأشخاص. ويوم الجمعة، انتشل الهلال الأحمر، بعد ورود بلاغ من الجهات المختصة، جثة متحللة بمنطقة البلاد شارع البحر.

ونقلت الجثة كذلك إلى ثلاجة مستشفى مدخل المدينة لاستكمال باقي الإجراءات مع الجهات المختصة.